Миллер рассказал, что может помешать заключению контракта на транзит газа через Украину

Алексей Миллер заявил, что для подписания нового транзитного контракта Киеву нужно быстро решить технические проблемы, связанные с созданием независимого оператора газотранспортной системы

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что переход Украины на европейское законодательство может повлечь за собой ряд технических сложностей, препятствующих подписанию нового контракта на транзит российского газа через украинскую территорию. Дело в том, что на Украине должен быть создан сертифицированный независимый газотранспортный оператор, однако сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. По его словам, эту проблему нужно решить как можно скорее. Также Миллер добавил, что бронирование мощностей для транзита российского голубого топлива в Европу должно быть проведено в заранее определенные сроки, пишет РИА Новости.