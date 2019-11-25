В Совфеде прокомментировали ответ "Нафтогаза" на предложение "Газпрома" по транзиту газа

Алексей Пушков считает, что Украина начала понимать бесперспективность позиции "все или ничего"

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко о возможном заключении нового контракта на транзит голубого топлива из Российской Федерации.

Ранее газовая компания Украина допустила возможность подписания нового соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа сроком на один год, если контракт будет соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам. Витренко добавил, что "Нафтогаз" до конца 2019 года должен успеть закончить сертификацию нового оператора ГТС.

По мнению Пушкова, украинская сторона начала двигаться в сторону здравого смысла и соблюдения своих интересов, отметив, что позиция "все или ничего" полностью лишена перспектив, пишет РИА Новости.