Россия впервые показала США комплекс "Авангард"

В Минобороны заявили, что российский комплекс "Авангард" был показан американским специалистам в рамках реализации Договора о СНВ

Российские военные впервые показали инспекционной группе США ракетный комплекс "Авангард" со сверхзвуковым планирующим крылатым блоком. Уточняется, что демонстрация прошла с 24 по 26 ноября в рамках реализации Договора между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Подчеркивается, что целью показа выступает содействие в поддержке жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Напомним, что действие этого соглашения истекает в 2021 году, при этом Россия и Америка могут принять решение о его продлении на 5 лет.