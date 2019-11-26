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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

26.11.2019 16:54
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января 2020 года в России будут отменены выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому с начала следующего года в стране будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Напомним, что с 1994 года ежемесячное пособие в размере 50 рублей могут получать женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также работающие матери или иные родственники, ухаживающие за ребенком.

Уточняется, что россияне, которым выплаты были назначены до вступления указа в силу, сохранят право на пособия. Кроме того эти выплаты будут распространяются на матерей, которым пособия назначат до 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.

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