Опрос показал, что большинство молодых россиян хочет уехать из страны

Рекордное за десять лет число молодых россиян хочет эмигрировать из страны

Число жителей России в возрасте от 18 до 24 лет, которые хотели бы уехать в другую страну на постоянное место жительства, сильно возросло и достигло 53%. Отмечается, что это рекордный показатель за последние десять лет, сообщает издание Ведомости со ссылкой на результаты недавнего опроса «Левада-центра».

В исследовании приняли участие 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов России.

21% из всех опрошенных респондентов заявили о желании уехать из России, основными причинами эмиграции являются беспокойство за будущее детей - 45%, экономическая ситуация в стране - 40% и политическая обстановка - 33%.

Уточняется, среди думающих об отъезде меньше сторонников президента РФ Владимира Путина, чем среди тех, кто не стремится покинуть страну: 54% против 73%. Кроме того среди желающих уехать больше готовых участвовать в акциях протеста (33% против 17%), при этом 36% опрошенных, которые не задумываются об эмиграции, считают, что дела в России идут в неправильном направлении.