В ЦБ предостерегли российские банковские организации от операций в европейской валюте

Эльвира Набиуллина заявила, что операции в евро больше не приносят прибыли

Регулятор Банка РФ предостерегает российские банковские организации от операций в европейской валюте, поскольку они перестали приносить прибыль. Об этом глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью немецкого издания Handelsblatt.

Она пояснила, что в стране запрещены отрицательные ставки по депозитам, поэтому кредитные организации для компенсации убытков увеличили комиссии настолько, что сберегательные счета в евро почти не открываются.

Набиуллина заключила, Банк России следит за тем, чтобы у российских банковских организаций не было избыточного валютного риска на балансе как в евро, так и в долларах.

Ранее банки страны попросили ЦБ разрешить им устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам юридических лиц. В октябре сообщалось, что Банк России совместно участниками рынка выработает позицию по этому вопросу, однако позднее ЦБ и Минфин решили повременить с поправками, пишет РИА Новости.