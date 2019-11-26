В Минздраве назвали напитки, которые могут согреть в мороз

Диетолог Виктор Тутельян рассказал, что для сохранения тепла в организме лучше использовать теплые напитки с сахаром, а также употреблять каши и кондитерские изделия

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Виктор Тутельян рассказал, какими напитками и продуктами можно согреться в холодное время года.

По словам специалиста, для этих целей лучше использовать горячие или теплые напитки с большим содержанием сахара, например чай или морс. Также для сохранения тепла в организме отлично подойдут высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты, которые не перегружают желудочно-кишечный тракт в процессе переваривания - каши и кондитерские изделия.

Диетолог подчеркнул, что такое питание в зимний период не повредит фигуре, если употреблять эти продукты в умеренном количестве.

Кроме того Тутельян отметил, в холодное время года лучше отказаться от употребления спиртных напитков в любом количестве. Дело в том, что алкоголь приводит расширению сосудов и увеличению потери тепла в организме, пишет RT.