Врач-диетолог рассказала, какие продукты запрещается есть на завтрак

Врач-диетолог Сьюзи Барелл рассказала, что нельзя есть на завтрак питу и хрустящие хлопья, их лучше заменить на гранолу или яичницу с беконом

Диетолог из Австралии Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты ни в коем случае нельзя употреблять на завтрак. Об этом сообщает 7news.

По ее словам, самым худшим продуктом для первого приема пищи, который можно выбрать, является пита. Она пояснила, что эти лепешки содержат до 80 граммов углеводов, а также повышают уровень глюкозы в крови. Хрустящие хлопья, которые очень любят дети, тоже не подходят для завтрака. Дело в том, что в них очень маленькое содержание пищевых волокон из-за чего хлопья не могут надолго насытить человека. Помимо этого ребята привыкают употреблять сладкое по утрам.

В качестве полезного и сытного завтрака Барелл посоветовала есть гранолу или хлопья без сахара. К таким продуктам можно добавить греческий йогурт с небольшим количеством меда и ягод. Помимо этого диетолог сказала, что по утрам можно есть яичницу с беконом и овощами. Она добавила, несмотря на то, что в некоторых странах свиной бекон считается вредным продуктом, на самом деле это сытный и полезный продукт, который повышает в организме полезный холестерин. Диетолог отметила, что в беконе содержится много жира, поэтому советует его употреблять с цельнозерновым хлебом, пишет РИА Новости.