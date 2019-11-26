В России хотят маркировать домашних животных

Маркирование представляет собой процесс по «закреплению или введению в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации».

До конца 2019 года российский Минсельхоз собирается внести в Государственную думу законопроект, в котором речь идет об обязательной регистрации домашних животных. Как пишут «Известия», информация об этом поступила от главы комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Он пояснил, что маркирование представляет собой процесс по «закреплению или введению в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации».

Также, как сообщалось ранее, в Госдуму были внесены соответствующие поправки в КоАП, согласно которым вводилось наказание в отношении гражданина, оставившего животное на улице. Кроме этого, был принят закон о городских приютах. Но они, как отметил парламентарий, не будут работать, если животные не пройдут процедуру обязательной маркировки.