Комитет WADA требует, чтобы Россию отстранили от Игр

Если требования будут удовлетворены, то наших спортсменов не будет на летней Олимпиаде в Токио – 2020, футбольном ЧЕ– 2020 и на чемпионате мира в Катаре — 2022.

В комитете WADA выступили с рекомендациями: отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Как пишет Газета.ру, на этот период выпадают такие соревнования как летняя Олимпиада в Токио – 2020, футбольный ЧЕ– 2020, а также чемпионат мира в Катаре — 2022.

Что грозит нашим спортсменам в случае, если требования комитета будут удовлетворены? Все медали и награды, которые завоюют наши спортсмены, будут упомянуты только в их досье, но е в истории спорта России. Также будет исключен национальный гимн и флаг.

Не у всех членов сборной будет право принимать участие в соревнованиях. Та самая ситуация, которая сложилась накануне зимней Олимпиады в Пхенчхане–2018, когда многим россиянам было отказано без объяснения причин. Также не исключена ситуация, при которой WADA вообще могут ввести в отношении наших спортсменов запрет на участие в состязаниях в полном составе.