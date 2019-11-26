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Комитет WADA требует, чтобы Россию отстранили от Игр

26.11.2019 09:56
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Комитет WADA требует, чтобы Россию отстранили от Игр

Если требования будут удовлетворены, то наших спортсменов не будет на летней Олимпиаде в Токио – 2020, футбольном ЧЕ– 2020 и на чемпионате мира в Катаре — 2022.

В комитете WADA выступили с рекомендациями: отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Как пишет Газета.ру, на этот период выпадают такие соревнования как летняя Олимпиада в Токио – 2020, футбольный ЧЕ– 2020, а также чемпионат мира в Катаре — 2022.

Что грозит нашим спортсменам в случае, если требования комитета будут удовлетворены? Все медали и награды, которые завоюют наши спортсмены, будут упомянуты только в их досье, но е в истории спорта России. Также будет исключен национальный гимн и флаг.

Не у всех членов сборной будет право принимать участие в соревнованиях. Та самая ситуация, которая сложилась накануне зимней Олимпиады в Пхенчхане–2018, когда многим россиянам было отказано без объяснения причин. Также не исключена ситуация, при которой WADA вообще могут ввести в отношении наших спортсменов запрет на участие в состязаниях в полном составе.

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