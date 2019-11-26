В Москве начался VI Международный форум Финансового университета

Главная тема форума звучит следующим образом: «Рост или рецессия: к чему готовиться?».

Сегодня в Москве начался ежегодный Международный форум Финансового университета при Правительстве РФ, который посвящен важным вопросам глобального экономического роста и роли России в нем. Участниками форума, который будет проходить с 26 по 28 ноября, станут около трех тысяч человек. В пленарном заседании примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие политики, бизнесмены и ведущие эксперты.

В рамках форума лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Юджин Стиглиц проведет открытую лекцию. Также на мероприятии предусмотрена секция, на площадке которой у молодых ученых, аспирантов и студентов будет возможность представить свои взгляды на будущее мировой политики и экономики.