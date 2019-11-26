«Белые каски» при поддержке боевиков готовят в Идлибе серию провокаций

В зоне деэскалации планируются авиаудары с использованием химического оружия.

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещенная в России группировка) и организация «Белые каски» ведут подготовку к провокациям, в ходе которых планируются авиаудары с использованием химического оружия. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от Минобороны. Уточняется, что место провокаций – зона деэскалации в Идлибе.

В ведомстве поясняют, что ранее жители Сармада, который находится в тридцати километрах от Идлиба, в первых числах ноября рассказывали следующее: в город приехали неизвестные люди и колонна машин с разными емкостями и химикатами. Колонна двигалась в сопровождении вооруженных боевиков. Также очевидцы рассказали, что успели заметить в одном из автомобилей видеооборудование, а также фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов, на которых была нанесена советская и российская маркировка.