Олег Сенцов предлагает «вернуть» Украине атомную бомбу

Говоря о «Нормандском формате» и минских соглашениях, экс-заключенный сравнил их с «попыткой перемирия».

Олег Сенцов, который ранее был осужден в России за подготовку теракта и позднее выпущен на свободу в рамках взаимообмена с украинской стороной, в ходе своего вступления в Европарламенте (ЕП) заявил, что не понимает, с какой целью нужно обсуждать «формулу Штайнмайера». Также, как передает РИА Новости, он высказал предположение, что Украине необходимо «вернуть» ядерное оружие.

Сенцова пригласили посетить совместное заседание трех комитетов ЕП в Страсбурге, где сегодня ему планируется вручить премию Сахарова. Говоря о «Нормандском формате» и минских соглашениях, он сравнил их с «попыткой перемирия».