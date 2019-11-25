Ученые обнаружили жизнь в самых враждебных местах на Земле

Группа европейский ученых исследовала самые враждебные для жизни места на нашей планете и обнаружила там живые организмы.

Земля - это особенное место. За миллиарды лет жизнь эволюционировала и приняла множество различных форм на нашей планете, выдерживая самые суровые условия, которые только можно себе представить. Но, несмотря на способность жизни «найти путь», некоторые крошечные уголки нашей планеты остаются совершенно непригодными для жизни в любой форме, и в новой исследовательской работе исследуется одна такая область: гиперкислотные пруды геотермального поля Даллол в Эфиопии.

Область усеяна полными водоемами, которые содержат очень кислую воду. На первый взгляд, богатые солевым раствором бассейны лишены жизни, но ученые хотели знать, удалось ли каким-либо микробным организмам адаптироваться к экстремальным условиям.

Предыдущие исследования утверждают, что пруды слишком безумны, чтобы даже самые любящие соль микроорганизмы могли назвать их домом. Новая работа подтвердила отсутствие жизни, используя сканирующие электронные микроскопы, рентгеновскую спектроскопию и расширенные расщепления химических веществ, присутствующих в бассейнах.

На протяжении истории человечества мы многое предполагали о том, где жизнь может и не может существовать. Многие из этих предположений оказались ложными. Например, считалось, что жизнь просто не может существовать на дне океанов из-за полного отсутствия солнечного света. Оказалось, что это совершенно не соответствует действительности, и сегодня мы знаем, что существует большое разнообразие организмов, которые живут даже в самых экстремальных подводных климатических условиях.

Возможно, еще более интересно то, что жизнь действительно присутствует в областях, окружающих бассейны. Он микроскопический, так что вы никогда не узнаете, что он там, без помощи мощных микроскопов, но эти крошечные организмы держатся подальше от самих прудов.

«То, что существует, - это большое разнообразие галофильных архей (разновидность примитивного соленого микроорганизма) в пустыне и соленых каньонах вокруг гидротермального участка, но ни в самих гиперкислотных и гиперсолевых бассейнах, ни в Черных и Желтых озерах Даллола, где много магния», - говорит один из авторов исследования Хосе М. Лопес-Гарсия из Института геологии и минерологии Испании. «И все это, несмотря на то, что микробное распространение в этой области из-за ветра и людей очень интенсивно».

Понимание границ жизни на Земле может сыграть роль в бесконечном поиске жизни за пределами нашей планеты. Подобные исследования говорят нам многое о Земле, но могут рассказать нам еще больше о других мирах, пишет ScienceNews.