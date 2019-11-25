Из-за нехватки снега на Эльбрусе отложили открытие горнолыжного сезона

Новая дата открытия горнолыжного сезона будет назначена позже

Открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе было перенесено на более поздний срок. Дело в том, что сейчас невозможно подготовить трассы из-за недостаточного количества снега в горах после аномально теплой осени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АО "Курорт "Эльбрус".

Ранее сообщалось, что 30 ноября состоится 50-е юбилейное открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе, однако сотрудники курорта предупредили, если аномально теплая погода сохранится, тогда дата открытия будет перенесена.

Подчеркивается, что АО "Курорт "Эльбрус" будет ориентироваться на прогноз погоды, ожидая снегопады в начале декабря, поэтому дата открытия сезона станет известна позднее.

Уточняется, что для туристов, уже забронировавших поездку в Приэльбрусье, на площадке станции "Мир" выступят ди-джеи из Краснодара, а канатные дороги будут работать в обычном режиме, пишет РИА Новости.