Американский врач рассказал о диете, которая поможет похудеть с эффективностью 100%

Специалист создал диету со 100% эффективностью.

Врач Джоэл Фурман утверждает, что разработанный им метод позволяет гарантированно снизить вес на 7 кг в первый месяц и на 4,5 кг в последующие.

Суть диеты заключается в том, что необходимо употреблять растительную пищу, которая содержит фитонутриенты. Они содержаться во фруктах и овощах. 90% рациона диеты должно состоять из растительной пищи и 10% из – мяса, рыбы и молочных продуктов.

По словам Фурмана, держать такую диету необходимо не менее 6 недель. За это время организм привыкнет к такому стилю питания.

Врач также отметил, что такое питание должно сохраниться на всю жизнь. Только тогда диета будет эффективной на 100%, пишет runews24.ru.