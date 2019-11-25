Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Сергей Собянин сообщил, что в течение ближайших двух недель проезд на поездах МЦД будет бесплатным

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter написал, что с 25 ноября на ближайшие две недели проезд на поездах Московских центральных диаметров будет бесплатным. Такое решение столичных властей связано с необходимостью более тщательной наладки билетной системы Центральной пригородной пассажирской компании. Уточняется, что ранее поступали сообщения о сбоях в работе турникетов.

Напомним, что 21 ноября в Москве состоялся запуск МЦД. Новое наземное метро объединило в себе формат столичного подземного метро и пригородных электричек. МЦД проходит по двум линиям: Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В будущем планируется открыть еще три линии, пишет "Lenta.ru".