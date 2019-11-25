Настольные игры поддерживают острое мышление и навыки памяти

Люди, которые регулярно играли в настольные игры, показали лучшую память, решение проблем, скорость мышления и общие мыслительные способности.

Согласно новому исследованию, люди, играющие в настольные игры и в карты, с большей вероятностью сохранят остроту мышления в дальнейшей жизни.

Психологи из Эдинбургского университета проверили более 1000 человек в возрасте 70 лет на память, решение проблем, скорость мышления и общие мыслительные способности. Те, кто регулярно играл в нецифровые игры, лучше проходили тесты памяти и мышления.

Результаты также показали, что те, кто усилил игровой процесс в свои 70 лет, с большей вероятностью сохранили определенные навыки мышления, когда стали старше.

Психолог Университета доктор Дрю Альтшуль сказал: "Эти последние данные помогли добавить доказательство того, что принимать более активное участие в любой деятельности в течение всей жизни может быть связано с лучшими навыками мышления в старости".

Кэролайн Абрахамс, директор благотворительной организации Age UK, отмечает, что хотя у некоторых людей мыслительные способности могут ухудшаться, когда мы становимся старше, это исследование является еще одним доказательством того, что оно не должно быть неизбежным.

"Связь между игрой в настольные игры и другими нецифровыми играми в более позднем возрасте и более острым мышлением и навыками памяти дополняет то, что мы знаем о шагах, которые мы можем предпринять для защиты нашего когнитивного здоровья, включая не употребление избыточного алкоголя, активность и здоровое питание", - добавляет Абрахамс.

Участники были частью исследования Lothian Birth Cohort 1936 года, группы людей, родившихся в том же году, которые приняли участие в шотландском исследовании психики в 1947 году. Были также приняты во внимание результаты теста на интеллект, который они проходили в возрасте 11 лет. Новые результаты повторяли одни и те же тесты мышления каждые три года до достижения 79 лет.

Профессор Ян Дири, учитывая факторы жизненного стиля, такие как образование, социально-экономический статус и уровень активности, предположил, что было бы полезно проверить, какие типы игр работают лучше, чем другие.

Также ученые отметили, что с улучшением когнитивного старения связано несколько других факторов, таких как физическая подготовка и отказ от курения, пишет ScienceFocus.