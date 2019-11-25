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Загадочный 1000-летний корабль викингов обнаружен на норвежском острове

25.11.2019 21:31
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Загадочный 1000-летний корабль викингов обнаружен на норвежском острове

Археологи в Норвегии использовали радарную технологию, чтобы обнаружить захороненный 1000 лет назад корабль викингов.

Исследователи обнаружили 43-футовый киль прямо под верхним слоем кургана на острове Эдёй в западной Норвегии. Однако передняя и задняя части кормы, похоже, были уничтожены в результате вспашки, но считается, что корабль когда-то достиг 56 футов в длину.

Открытие было сделано экспертами из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU) с использованием георадара высокого разрешения, разработанного Институтом археологической разведки и виртуальной археологии им. Людвига Больцмана (LBI ArchPro).

В своем заявлении Кнут Пааше, доктор философии, руководитель отдела цифровой археологии в NIKU, объяснил, что в Норвегии известно только три хорошо сохранившихся захоронения кораблей викингов, все из которых были раскопаны давным-давно. Корабль будет иметь большое историческое значение, добавил он.

По словам Пааше, это судно эпохи Меровингов или Викингов, которому более 1000 лет. Однако пока неизвестно, находятся ли человеческие останки и артефакты викингов внутри захороненного корабля, хотя они были найдены в других захоронениях кораблей, пишет FoxNews.

«Наше оборудование улучшается, поэтому мы можем быть уверены в том, что имеем здесь. Кроме того, сам остров находится в центре активности меровингов и викингов более тысячи лет назад. Местные жители были очень довольны находкой, но не очень удивлены», - сказал Пааше.

Он добавил, что еще слишком рано прогнозировать будущие раскопки на месте: «Это будет зависеть от состояния корабля. Вероятно, будут проведены раскопки, чтобы увидеть, осталось ли вообще что-нибудь и состояние почвы».

«Нужно ли все копать?», - резюмирует представитель NIKU. «Мы можем сделать намного больше с помощью ненавязчивых инструментов, теперь, когда мы знаем точное местоположение корабля».

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