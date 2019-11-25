В Финляндии подчеркнули важность членства России в ПАСЕ

Антти Ринне удовлетворен продолжением членства РФ в ПАСЕ, так как это предполагает соблюдение общих принципов и обязательств

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым сообщил, что удовлетворен продолжением членства Российской Федерации в ПАСЕ. По его словам, это важно с точки зрения правовой защиты граждан, так как участие в Совете Европы предполагает соблюдение общих принципов и обязательств.

Напомним, что делегацию из РФ лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за присоединения Крыма в состав России. В дальнейшем это ограничение неоднократно продлевалось. В 2017 году Москва решила приостановить выплаты членских взносов, в силу чего бюджет Совета Европы лишился одного из крупнейших доноров, который ежегодно переводил в него около €30 млн. 26 июня 2019 года ПАСЕ в полном объеме восстановил полномочия российской делегации, пишет РИА Новости.