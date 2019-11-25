Медведев заявил, что Москва не собирается первой отменять контрсанкции

Премьер-министр РФ отметил, что некоторые российские компании хотят, чтобы введенные Москвой ответные меры "сохранились навсегда"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на брифинге по итогам переговоров со своим коллегой из Финляндии Антти Ринне заявил, что Москва не собирается первой отменять санкции, которые были введены в ответ на ограничительные меры против РФ. Также он подчеркнул, что санкции мало кого радуют, однако некоторые компании страны хотят, чтобы введенные контрсанкции "сохранились навсегда".

Медведев добавил, если Украина сможет продвинуться вперед в урегулировании внутреннего конфликта, возможно и отношения Европейского союза с Россией станут лучше, а если нет, тогда санкции и ответные меры Москвы сохранятся надолго. Он заключил, что даже в этих условиях можно развиваться, ведь сейчас на первый план выходят двусторонние отношения между отдельными странами, а не с ЕС в целом, пишет ТАСС.