Китай планирует наладить взаимодействие с Россией по космосу

По мнению замглавы МИД КНР нельзя допустить, чтобы космос стал новым полем боя, так как это не соответствует интересам глобальной безопасности

Замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что республика заинтересована в дальнейшем налаживании стратегического взаимодействия с Россией по космосу. Дипломат добавил, КНР всегда была против размещения оружия в этом пространстве, поэтому ранее Пекин и Москва подписали международный документ по контролю вооружения в космосе. Однако США этой инициативы отказались.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО планируют признать космос своей сферой для проведения различных операций, подчеркнув, что не будут размещать там оружие. Россия отрицательно отнеслась к такой идее, так как это не соответствует интересам глобальной безопасности.

Замглавы МИД Китая заявил, нельзя допустить, чтобы космос стал новым полем боя, призвав РФ и дальше защищать мир в космосе, продвигая его мирное использование, пишет РИА Новости.