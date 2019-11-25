Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 НОЯ, 13:48 МСК
USD (ЦБ)    63,7637
EUR (ЦБ)    70,5207

25 НОЯ, 13:48 МСК
USD (ЦБ)    63,7637
EUR (ЦБ)    70,5207

Над США пролетело таинственное огненное НЛО

25.11.2019 12:06
Комментарии
Над США пролетело таинственное огненное НЛО

Сначала очевидцы подумали, что это падение авиалайнера, но позднее никаких обломков самолета в этом районе обнаружено не было.

Над американским округом Полк (штат Орегон) промчался громадный огненный шар – пользователи сетей успели снять необычный объект и выложить фотоснимки в Сеть. Как сообщает ТК «Звезда», сначала очевидцы подумали, что это падение авиалайнера. Но, как стало известно позднее, никаких обломков самолета в этом районе обнаружено не было. В поисках были задействованы все возможные системы авиационного слежения. В конечном итоге сотрудники полиции решили, что это мог быть метеор. Однако свидетели события заявляют, что «по всем признакам» это не метеор, и, скорее всего, речь может идти об НЛО.

Комментировать (без регистрации)
Робот «Кунгас» для российской армии прошел испытания
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Керченский трибунал. Крым инициирует международный «суд общественности» для Украины

Керченский трибунал. Крым инициирует международный «суд общественности» для Украины
Политика

Интернет в воздухе. В самолетах появится Wi Fi благодаря новейшей российской системе связи

Интернет в воздухе. В самолетах появится Wi Fi благодаря новейшей российской системе связи
Наука и технологии 1

Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход

Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход
Общество

Финансово устойчивый партнер. Экономический потенциал Орловской области представят в ТПП РФ

Финансово устойчивый партнер. Экономический потенциал Орловской области представят в ТПП РФ
Экономика

Неравноценная замена. Зачем на Украину идут танкеры с американским СПГ?

Неравноценная замена. Зачем на Украину идут танкеры с американским СПГ?
Политика

Одна на всех. Как ЦБ РФ предлагает уравнять комиссии за переводы по банковским картам

Одна на всех. Как ЦБ РФ предлагает уравнять комиссии за переводы по банковским картам
Экономика

Узнай, страна

В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов

В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов

В Санкт-Петербург прибыл новейший земснаряд «Юрий Маслюков», построенный в Карелии

В Санкт-Петербург прибыл новейший земснаряд «Юрий Маслюков», построенный в Карелии

В Ростовской области запустили современную печь обжига на электродном заводе за 1,5 млрд рублей

В Ростовской области запустили современную печь обжига на электродном заводе за 1,5 млрд рублей

В Оренбургской области запущено производство пропанта для эффективной нефтедобычи

В Оренбургской области запущено производство пропанта для эффективной нефтедобычи

Новости дня

13:46 Глава ВТБ советует россиянам хранить сбережения в рублях Глава ВТБ советует россиянам хранить сбережения в рублях
В США придумали способ блокировать "Северный поток - 2" через военный бюджет
В США придумали способ блокировать "Северный поток - 2" через военный бюджет
13:09 Дмитрий Медведев досрочно уволил главу «Российского экологического оператора» Дмитрий Медведев досрочно уволил главу «Российского экологического оператора»
10:58 На Украине раскольники предлагают перенести Рождество на другую дату На Украине раскольники предлагают перенести Рождество на другую дату
09:53 Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крымского полуострова Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крымского полуострова
09:04 Робот «Кунгас» для российской армии прошел испытания Робот «Кунгас» для российской армии прошел испытания
07:23 На север Сирии переброшен российский медицинский спецназ На север Сирии переброшен российский медицинский спецназ
Россия и Украина не смогли договориться в Гааге
Россия и Украина не смогли договориться в Гааге
24 НОЯ, 23:56 Дуэт из России занял 13 место на «Детском Евровидении» Дуэт из России занял 13 место на «Детском Евровидении»

Узнай, страна!

11:15 В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter