Над США пролетело таинственное огненное НЛО

Сначала очевидцы подумали, что это падение авиалайнера, но позднее никаких обломков самолета в этом районе обнаружено не было.

Над американским округом Полк (штат Орегон) промчался громадный огненный шар – пользователи сетей успели снять необычный объект и выложить фотоснимки в Сеть. Как сообщает ТК «Звезда», сначала очевидцы подумали, что это падение авиалайнера. Но, как стало известно позднее, никаких обломков самолета в этом районе обнаружено не было. В поисках были задействованы все возможные системы авиационного слежения. В конечном итоге сотрудники полиции решили, что это мог быть метеор. Однако свидетели события заявляют, что «по всем признакам» это не метеор, и, скорее всего, речь может идти об НЛО.