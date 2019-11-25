Над США пролетело таинственное огненное НЛО
Сначала очевидцы подумали, что это падение авиалайнера, но позднее никаких обломков самолета в этом районе обнаружено не было.
Над американским округом Полк (штат Орегон) промчался громадный огненный шар – пользователи сетей успели снять необычный объект и выложить фотоснимки в Сеть. Как сообщает ТК «Звезда», сначала очевидцы подумали, что это падение авиалайнера. Но, как стало известно позднее, никаких обломков самолета в этом районе обнаружено не было. В поисках были задействованы все возможные системы авиационного слежения. В конечном итоге сотрудники полиции решили, что это мог быть метеор. Однако свидетели события заявляют, что «по всем признакам» это не метеор, и, скорее всего, речь может идти об НЛО.
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