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«Автодор» хочет продлить трассу Москва - Казань до Владивостока

25.11.2019 19:46
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«Автодор» хочет продлить трассу Москва - Казань до Владивостока

Вячеслав Петушенко заявил, что компания «Автодор» хочет продлить трассу Москва - Казань до Владивостока, однако этот вопрос будет решаться через пару лет

Руководитель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что новая строящаяся магистраль Москва - Казань в будущем может быть продлена до Владивостока. Он уточнил, что реализация этой автотрассы должна завершиться к 2027 году, а до 2030 года планируется продлить ее до Екатеринбурга. По словам Петушенко, вопрос о продлении магистрали до Владивостока будет решаться через пару лет, однако это, в первую очередь, будет зависеть от экономической составляющей, пишет ТАСС.

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