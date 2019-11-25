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Новым руководителем оператора мусорной реформы стал Михаил Мень

25.11.2019 19:08
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Новым руководителем оператора мусорной реформы стал Михаил Мень

Алексей Гордеев сообщил, что правительство назначило на пост главы РЭО Михаила Меня

Российское правительство приняло решение назначить новым руководителем "Российского экологического оператора" (РЭО) бывшего главу Минстроя Михаила Меня. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев.

По его словам, глава РЭО должен уметь находить общий язык с людьми, взаимодействовать с региональными и муниципальными властями. Гордеев отметил, что новые правила сбора, переработки и утилизации отходов должны быть не только прозрачными, но и понятными российскому обществу, включая жителей отдаленных населенных пунктов страны.

С этими задачами, по мнению правительства, должен справиться Михаил Мень, так как у него имеется внушительный опыт руководства. Ранее он занимал пост вице-губернатора Московской области, был заместителем мэра Москвы, а также губернатором Ивановской области и являлся министром строительства и ЖКХ. В 2018 году его назначили аудитором Счетной палаты, пишет Российская газета.

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