Лукашенко считает Калининград "нашей областью"

Александр Лукашенко зачастую называет Калининград "нашей областью", так как Белоруссия несет ответственность за этот российский регион

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил, что его страна несет ответственность за этот российский регион, поэтому он считает его "своим".

Лукашенко пояснил, что в Советское время Минск решал большинство вопросов этой области, поэтому было много разговоров о том, чтобы присоединить Калининград к Белоруссии. По его мнению, может и хорошо, что это не было сделано, ведь Крым присоединили к Украине и ничего хорошего из этого не вышло.

Белорусский президент заметил, что довольно часто употребляет выражение не только "наша Калининградская область", но и "наша Россия". По его словам, есть те, кто обижается на подобные высказывания, однако многие белорусы на сегодняшний день подходят к россиянам именно с такой позиции. Также Лукашенко отметил, что президент РФ Владимир Путин к подобным словам относится спокойно, пишет РИА Новости.