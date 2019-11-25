В МЧС объяснили сильный отлив в Азовском море

Эксперты считают, что отгон воды в Азовском море связан с сильным ветром, который достигал 20 метров в секунду

В управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сильный отлив Азовского моря в регионе, зафиксированный в минувшие выходные, произошел из-за ветрового сгона воды. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о сильном отливе в Азовском море: оно отступило на несколько сотен метров. Отмечается, что подобные сообщения сопровождались фотографиями. В пресс-службе ГУМЧС напомнили, что в четверг ведомство экстренно предупредило жителей о ветровом сгоне воды в регионе.

Уточняется, что последний раз подобное явление наблюдалось в 1980-х годах. Эксперты считают, что отгон воды связан с сильным ветром, скорость которого доходила до 20 метров в секунду.

Отмечается, что по данным администрации морских портов за 24 ноября, уровень реки Дон в разных частях понизился от 88 сантиметров до полутора метров. Также после обмеления залива в Таганроге произошла песчаная буря.