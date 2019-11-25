Песков оценил идею расширения пределов самообороны в России

Дмитрий Песков заявил, что инициатива о расширении границ допустимой самообороны требует экспертной проработки

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле будет сформирована собственная позиция по законопроекту о расширении допустимых пределов самообороны после того, как соответствующий документ внесут в Государственную думу.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении внести в Госдуму законопроект, согласно которому российских граждан не будут наказывать за превышение самообороны в том случае, если они защищали себя, своих родных или имущество от нападения со стороны грабителей, бандитов и насильников. Он пояснил, что в России, как правило, люди, защищавшие себя, свою семью и дом от подобных угроз, сами оказываются в тюрьме из-за действующей нормы о превышении пределов допустимой самообороны.

Песков добавил, что эта инициатива является новой, поэтому после того, как она будет внесена в Госдуму, ее должны проработать соответствующие специалисты. На основании полученных экспертных оценок Кремль сможет сформировать какую-то позицию, пишет РИА Новости.