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Жириновский предлагает расширить пределы разрешенной самообороны

25.11.2019 15:20
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Жириновский предлагает расширить пределы разрешенной самообороны

Владимир Жириновский планирует внести в Госдуму законопроект, согласно которому граждан не будут наказывать за превышение самообороны в том случае, если они защищали себя, свою семью или имущество от нападения

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет в Государственную думу законопроект, направленный на расширение пределов самообороны. Уточняется, политик предложил внести поправки в статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, нельзя считать превышением пределов самообороны действия лица, которые были направлены на защиту себя, своих родных или имущества от нападения.

Жириновский полагает, система оценки данной угрозы весьма размыта, так как все сводится к тому, что полноценный отпор человек может дать только вооруженному бандиту, но ведь защищаться от группы людей "без пистолетов и ножей тоже опасно". В качестве примера лидер ЛДПР привел американское законодательство, в котором действует норма "Мой дом - моя крепость", то есть хозяин дома может безнаказанно убить человека за незаконное проникновение в его жилище. Он отметил, что у нас в стране из-за действия нормы о так называемом "превышении пределов необходимой самообороны", зачастую многие россияне, защищавшие свою жизнь от преступников, оказываются в тюрьме. Жириновский считает, что их нельзя судить за это, пишет "Известия".

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