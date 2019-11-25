После Нового года в России могут вырасти цены на автомобили из-за утильсбора

Цены на автомобили могут резко повыситься после Нового года из-за роста ставок утильсбора. Прибавка будет зависеть от сегмента, сильнее всего ее ощутят покупатели легкового транспорта

В стране автомобили могут резко подорожать уже после Нового года. Это объясняется тем, что российское правительство решило с 1 января 2020 года повысить ставки утилизационного сбора на транспортные средства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Отмечается, что заметнее всего ставки утильсбора вырастут в сегменте легковых автомобилей - на 110,7%, при этом транспорт с двигателем до 1 л подорожает меньше - на 46,1%, а от 3,5 л - на 145%. Уточняется, что в последнюю категорию, как правило, попадают внедорожники, а также седаны премиум-класса.

Что касается утилизационного сбора на самый массовый сегмент автомобилей с движками на 1-2 литра, то он подскочит почти на 112,4%. При этом повышению утильсбора будет сопутствовать рост ценников на транспорт от самих автопроизводителей.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака пояснили, что увеличение ставок утилизационного сбора - реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. Подчеркивается, что транспортные средства подорожали бы и без утильсбора в силу определенных объективных причин. Уточняется, что рост автомобильных прайсов не будет одномоментным.

Добавляется, что в проекте бюджета на следующий год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд рублей, а с импорта машин планируется собрать 77,3 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".