Глава ВТБ советует россиянам хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам хранить свои сбережения в рублях, так как стабильность российской валюты сохранится в перспективе

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам хранить свои сбережения в рублях. Он пояснил, несмотря на колебания российской валюты, она все же стала более стабильной, отметив, что в перспективе такая тенденция сохранится. Глава ВТБ напомнил, что всегда отдавал предпочтение рублю, особенно сейчас, потому что ставки выше по отечественным деньгам. Об этом Костин рассказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, рубль смог себя хорошо зарекомендовать, вопреки зарубежным санкциям и довольно невысоким ценам на нефть, однако инвестиции в российские рублевые государственные ценные бумаги серьезно увеличились.

Ранее сообщалось, что российские граждане, в среднем, хранят на депозите в банке около 200 тыс. рублей на человека, причем большая часть этих средств хранится в российской валюте, пишет РИА Новости.