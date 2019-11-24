В Пенсионном фонде рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

В ПФР уточнили, что компенсировать можно как всю сумму маткапитала, так и ее часть, например, если некоторые средства были ранее получены в виде ежемесячных выплат

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что программа материнского капитала предполагает компенсацию неиспользованной суммы. Отмечается, что компенсировать можно как всю сумму сертификата, так и ее часть, например, если некоторые средства были ранее получены в виде ежемесячных выплат.

Также в ПФР отметили, что маткапитал с 1 января 2020 года будет автоматически проиндексирован на размер годовой инфляции. Вместо сегодняшних 453 тыс. рублей размер сертификата достигнет отметки 466 тыс. рублей. Для реализации этих выплат в бюджет Пенсионного фонда было заложено около 325 млрд рублей.

После рождения или усыновления второго ребенка женщина может получить сертификат на материнский капитал. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий, а также на покупку товаров или услуг для интеграции и социальной адаптации в общество детей-инвалидов. В ПФР напомнили, что с 2018 года семьям с невысокими доходами разрешается оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала. В скором времени правительство разрешит использовать сертификат на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке, пишет "Российская газета".