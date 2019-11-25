Дмитрий Медведев досрочно уволил главу «Российского экологического оператора»

Денис Буцаев, ранее находящийся в должности главы «Роснано» и советником губернатора Московской области, занял свой пост в РЭО в феврале.

Глава правительства Дмитрий Медведев принял решение в досрочном порядке прекратить полномочия генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт кабмина.

Напомним, что РЭО – это публично-правовая компания, которая появилась после соответствующего указа Владимира Путина в январе этого года. Ее главной целью была обозначена реализация нацпроекта «Экология» и координирование государственной политики по обращению с коммунальными отходами. Буцаев, ранее находящийся в должности главы «Роснано» и советником губернатора Московской области, занял свой пост в РЭО в феврале.