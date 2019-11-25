Робот «Кунгас» для российской армии прошел испытания

Также в 2020 году запланированы опытно-конструкторские работы по реализации проектов робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник».

Робототехнический комплекс «Кунгас», создаваемый для российской армии, успешно прошел государственные испытания. Об этом в разговоре с «Красной звездой» проинформировал главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. В следующем году состоится опытно-войсковая эксплуатация робота. Кроме этого, по информации Салюкова, на 2020 год запланированы опытно-конструкторские работы по реализации еще одних новейших проектов для армии РФ: робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник».