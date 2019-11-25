На Украине раскольники предлагают перенести Рождество на другую дату

Предстоятель раскольнической «Православной церкви Украины» Епифаний Думенко предлагает перенести дату на 25 декабря.

С предложением новой даты для Рождества выступил предстоятель раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Предлагаемая дата – 25 декабря. Однако предстоятель отметил, что «новое Рождество» возможно только при условии, если эта инициатива надет поддержку у украинского общества. При этом глава раскольников подчеркнул, что в данный момент сложно определить точный срок, который необходим, чтобы жители Украины привыкли к новой дате этого семейного праздника.