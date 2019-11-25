Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крымского полуострова

Украинские дипломаты категорически потребовали изменить изображение «должным образом».

Британское издание The Economist продемонстрировало видео с картой Украины без Крымского полуострова. Сам ролик был посвящен импичменту Трампа, старт которой был дан после его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским – политики были изображены на фоне своих стран.

Как передает РИА Новости, на этот инцидент указали представители посольства Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Дипломаты категорически потребовали изменить изображение «должным образом». После этого издание решило удалить видео.