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На север Сирии переброшен российский медицинский спецназ

25.11.2019 07:23
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На север Сирии переброшен российский медицинский спецназ

После прибытия российских специалистов в полном составе, помощь смогут получить более ста местных жителей.

На базу российской военной полиции, расположенной в северной Сирии, были переброшены первые подразделения медотряда спецназначения. Как передает РИА Новости, главной их задачей станет оказание помощи местному населению. Медиков привезли на вертолете Ми-8 с соответствующим оборудованием и материалами. Как рассказал врач-хирург Сергей Пономарев, людям давно не оказывалась медпомощь, у многих зафиксирована запущенность хронических и острых заболеваний. После прибытия российских специалистов в полном составе, помощь смогут получить более ста местных жителей.

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