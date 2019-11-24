Дуэт из России занял 13 место на «Детском Евровидении»

Российский дуэт 9-летней Татьяны Меженцевой и 13-летнего Денберела Ооржака, исполнивший песню A time for us, согласно итогам конкурса оказался на 13-м месте.

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