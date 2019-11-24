Дуэт из России занял 13 место на «Детском Евровидении»
24.11.2019 23:56
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В Гливице (Польша) прошел финал международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2019».
ТАСС / Andrzej Grygiel / EPA
Российский дуэт 9-летней Татьяны Меженцевой и 13-летнего Денберела Ооржака, исполнивший песню A time for us, согласно итогам конкурса оказался на 13-м месте.
Выступление конкурсантов оценили в 72 балла.
Победу на конкурсе одержала 12-летняя Виктория Габор (представительница Польши).
Второе место досталось 12-летнему казахстанскому певцу Ержану Максиму, а третье – испанке Мелани Гарсии.
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