Чёрная цапля дурачит рыбу, превращаясь в «зонтик»

Поведение, называемое «кормление навесом», является эффективным способом охоты для птицы.

Очень интересно наблюдать за тем как эта птица в желтых «сапогах» охотится на рыбу.

Когда приходит время поесть, чёрная цапля пользуется довольно хитрой уловкой, она прикрывает голову крыльями, образуя круглый купол, похожий на раскрытый «зонтик».

Рыба стремится в образовавшуюся тень, а птице при этом не мешают солнечные блики и она лучше видит. Также некоторые ученые предполагают, что ярко-желтые ноги цапли привлекают добычу в то место, куда она ступает.

Черная цапля (Egretta ardesiaca)

Заметив рыбу, птица протыкает её длинным клювом и глотает целиком, чаще головой вперёд из-за ее чешуи. Таким же образом цапля охотится на лягушек и ракообразных.

У взрослых птиц синевато-чёрное оперение, чёрный клюв, красивый чёрный длинный хохолок и чёрные ноги с оранжево-жёлтыми лапками, которые, кстати, приобретают ярко-красный цвет в период размножения.

Поведение, известное как «кормление навесом» было отчетливо запечатлено британским видеографом Полом Уитли во время его поездки в Гамбию (Западная Африка).

Чёрная цапля (лат. Egretta ardesiaca), принадлежит к отряду аистообразных птиц, относится к семейству – Цаплевые. Распространёна в Чёрной Африке (помимо Впадины Конго и района вокруг пустыни Калахари), а также на острове Мадагаскар. Птицы населяют круглогодичные либо сезонные водоёмы.

Длина тела: 42-66 см, размах крыльев достигает 95 сантиметров.