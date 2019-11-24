Салливан назвал главные условия улучшения отношений РФ и США

Джон Салливан заявил, что для улучшения отношений между РФ и США Москва должна придерживаться минских договоренностей и отказаться от вмешательства в американские выборы

Заместитель госсекретаря и претендент на пост американского посла в Москве Джон Салливан в ходе встречи с российским главой МИД Сергеем Лавровым в Японии заявил, что улучшение отношений между Россией и Америкой зависит от реализации минских договоренностей, а также от невмешательства российской стороны в демократические выборы США. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Отмечается, что кандидатура Салливана на должность посла в России уже была одобрена на уровне профильного комитета сената. Теперь это предстоит сделать полному составу сената, после чего американский лидер Дональд Трамп должен подписать приказ о его назначении, пишет РИА Новости.