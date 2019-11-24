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В США придумали способ блокировать "Северный поток - 2" через военный бюджет

24.11.2019 12:11
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В США придумали способ блокировать "Северный поток - 2" через военный бюджет

Джим Риш считает, если американские санкции вступят в силу, тогда фирмы, задействованные в строительстве "Северного потока - 2", "закроются", из-за чего РФ придется искать новых подрядчиков

Конгресс Соединенных Штатов Америки намеревается включить санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" в оборонный бюджет страны на следующий год. Он подчеркнул, что речь идет об ограничительных мерах против строительных фирм, задействованных в реализации трубопровода, которые были добавлены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год". Сенатор пояснил, что такой шаг связан с тем, что строительство "Северного потока - 2" подходит к завершению, а значит "окно возможностей закрывается". Об этом глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш сообщил в интервью газете Defense News.

По мнению Риша, подобные меры должны "убедить" строительные фирмы прекратить реализацию газопровода, так как американские ограничительные меры "дорого им обойдутся". Риш надеется, включение санкций в оборонный бюджет США приведет к тому, что компании, задействованные в строительстве российского трубопровода, "закроются", из-за чего РФ придется искать новых подрядчиков.

Также он признал, что в палате представителей и сенате определенных договоренностей по этому законопроекту в целом достигнуто не было. Отмечается, что для вступления в силу этот закон должен быть утвержден палатой представителей, сенатом США и американским главой Дональдом Трампом.

Проект "Северный поток - 2", стоимостью €9,5 млрд, предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. Подчеркивается, что строительство трубопровода согласовано со всеми странами, через которые пройдет труба, и должно завершиться к середине 2020 года, пишет РИА Новости.

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