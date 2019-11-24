Поклонская вступилась за Ротару

Наталья Поклонская считает, что любой артист имеет право на личное мнение касательно политики РФ в отношении Крыма, однако "от этого их творчество не станет менее ценным"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что критика в адрес певицы Софии Ротару за ее планы вернуться с концертами в России неуместна. Она полагает, то выступление украинской певицы может стать началом нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

Ранее Ротару заявила о своем намерении вернуться на российскую сцену, что вызвало критику в адрес звезды.

Поклонская подчеркнула, что и София Ротару, и Лайма Вайкуле, и Нино Катамадзе, а также любой другой артист имеет право на собственное мнение касательно политики России в отношении Крыма, однако "от этого их творчество не станет менее ценным", пишет "Вести.ru".