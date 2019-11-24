На Украине рассказали о "кошмарящей" Европу военной базе России в Крыму

Руслан Хомчак уверен, что Крым дает возможность РФ "кошмарить" всю Европу и Северную Африку, а также господствовать в Средиземном море

Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что Республика Крым - мощная военная база Российской Федерации, которая дает возможность Москве "господствовать" в Средиземном море, а также "кошмарить" всю Европу и Северную Африку. Глава генштаба подчеркнул, что имеет в виду именно Средиземное, а не Азовское или Черное море. Об этом Хомчак рассказал в интервью агентству "Укринформ".

Ранее председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил о том, что группировка российских войск на полуострове постоянно укрепляется и способна отразить любую угрозу. В Крыму развернуты ЗРК С-300 и С-400, "Бук-М2" и "Панцирь-С1". Помимо этого там находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", который оснащен современным оружием.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в котором практически все крымчане проголосовали за воссоединение с РФ, пишет РИА Новости.