Команда Зеленского рассказала о "стратегии возвращения Крыма"

По словам Антона Кориневича, Владимир Зеленский поручил найти политические и дипломатические пути возвращения полуострова в состав Украины

Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда лидера Украины Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.

По его словам, государство не намерено сдавать свои позиции по Крыму, так как считает эту территорию своей по праву. Кориневич подчеркнул, что была создана специальная рабочая группа, которая, по поручению Зеленского, занимается разработкой плана возвращения полуострова. Он добавил, что она готовит политические и дипломатические пути реализации данной стратегии. Например, будет наработана концепция так называемого переходного правосудия для жителей Крыма и Донбасса. Уточняется, что другие детали плана Кориневич не стал раскрывать, пишет РИА Новости.