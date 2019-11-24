Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 НОЯ, 13:21 МСК
USD (ЦБ)    63,7101
EUR (ЦБ)    70,5207

24 НОЯ, 13:21 МСК
USD (ЦБ)    63,7101
EUR (ЦБ)    70,5207
Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

В Совфеде прокомментировали планы конгресса США по блокировке "Северного потока - 2"

24.11.2019 13:16
Комментарии
В Совфеде прокомментировали планы конгресса США по блокировке "Северного потока - 2"

Сергей Цеков считает, что включение санкций против газопровода "Северный поток - 2" в оборонный бюджет США приведет к тому, что страны, в отношении которых направлены ограничительные меры, разработают новые способы и методы осуществления задуманных проект

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил намерения конгресса США включить санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" в оборонный бюджет страны.

Ранее глава сенатского комитета Соединенных Штатов Америки по иностранным делам Джим Риш заявил, что конгресс планирует включить американские ограничительные меры против российского трубопровода в оборонный бюджет страны на 2020 год. По словам сенатора, подобная мера должна "убедить" строительные компании отказаться от реализации газопровода из-за чего России придется искать новых подрядчиков.

Цеков считает, что строительство газопровода не смогут остановить никакие санкции. Он подчеркнул, что "Северный поток - 2" обязательно будет достроен и введен в эксплуатацию, так как в этом заинтересована не только Россия, но и страны Европейского союза.

Он полагает, включение санкций в отношении российского трубопровода в оборонный бюджет Америки связано с тем, что Вашингтон до сих пор не может смириться с потерей роли гегемона и что не все его желания могут быть реализованы. Цеков добавил, что введение таких американских ограничительных мер приведут к тому, что страны, в отношении которых направлены санкции, разработают новые способы и методы осуществления задуманных проектов, пишет RT.

Комментировать (без регистрации)
В США придумали способ блокировать
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Интернет в воздухе. В самолетах появится Wi Fi благодаря новейшей российской системе связи

Интернет в воздухе. В самолетах появится Wi Fi благодаря новейшей российской системе связи
Наука и технологии

Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход

Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход
Общество

Финансово устойчивый партнер. Экономический потенциал Орловской области представят в ТПП РФ

Финансово устойчивый партнер. Экономический потенциал Орловской области представят в ТПП РФ
Экономика

Неравноценная замена. Зачем на Украину идут танкеры с американским СПГ?

Неравноценная замена. Зачем на Украину идут танкеры с американским СПГ?
Политика

Одна на всех. Как ЦБ РФ предлагает уравнять комиссии за переводы по банковским картам

Одна на всех. Как ЦБ РФ предлагает уравнять комиссии за переводы по банковским картам
Экономика

Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки

Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки
Общество 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России готовили к запуску газопроводы, растили сады и строили метро?

ТОП-10 достижений недели: как в России готовили к запуску газопроводы, растили сады и строили метро?

В Подмосковье открыли новое наземное метро и запустили первый поезд Московских центральных диаметров

В Подмосковье открыли новое наземное метро и запустили первый поезд Московских центральных диаметров

Во Владивостоке подняли государственный флаг РФ на новом контейнеровозе ледового класса

Во Владивостоке подняли государственный флаг РФ на новом контейнеровозе ледового класса

В Москве запустили крупнейший в России комбинат по производству рационного питания с доставкой

В Москве запустили крупнейший в России комбинат по производству рационного питания с доставкой

Новости дня

23 НОЯ, 23:03 Эксперт опровергает самые распространенные мифы о Йеллоустоне Эксперт опровергает самые распространенные мифы о Йеллоустоне
В США придумали способ блокировать "Северный поток - 2" через военный бюджет
В США придумали способ блокировать "Северный поток - 2" через военный бюджет
23 НОЯ, 22:09 Рогозин доложил о ходе строительства космодрома Восточный Рогозин доложил о ходе строительства космодрома Восточный
23 НОЯ, 21:37 Египет впервые показал найденных мумифицированных животных Египет впервые показал найденных мумифицированных животных
23 НОЯ, 21:01 Силуанов рассказал о возможности отмены НДФЛ для малоимущих граждан Силуанов рассказал о возможности отмены НДФЛ для малоимущих граждан
23 НОЯ, 20:25 Россия потеряла спутник системы предупреждения о ракетном нападении Россия потеряла спутник системы предупреждения о ракетном нападении
23 НОЯ, 19:57 Путин выступил на съезде "Единой России" Путин выступил на съезде "Единой России"
Россия и Украина не смогли договориться в Гааге
Россия и Украина не смогли договориться в Гааге
23 НОЯ, 15:38 В Минтруде рассказали при каких условиях можно досрочно выйти на пенсию В Минтруде рассказали при каких условиях можно досрочно выйти на пенсию

Узнай, страна!

22 НОЯ, 17:50 ТОП-10 достижений недели: как в России готовили к запуску газопроводы, растили сады и строили метро? ТОП-10 достижений недели: как в России готовили к запуску газопроводы, растили сады и строили метро?
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter