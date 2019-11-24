В Совфеде прокомментировали планы конгресса США по блокировке "Северного потока - 2"

Сергей Цеков считает, что включение санкций против газопровода "Северный поток - 2" в оборонный бюджет США приведет к тому, что страны, в отношении которых направлены ограничительные меры, разработают новые способы и методы осуществления задуманных проект

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил намерения конгресса США включить санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" в оборонный бюджет страны.

Ранее глава сенатского комитета Соединенных Штатов Америки по иностранным делам Джим Риш заявил, что конгресс планирует включить американские ограничительные меры против российского трубопровода в оборонный бюджет страны на 2020 год. По словам сенатора, подобная мера должна "убедить" строительные компании отказаться от реализации газопровода из-за чего России придется искать новых подрядчиков.

Цеков считает, что строительство газопровода не смогут остановить никакие санкции. Он подчеркнул, что "Северный поток - 2" обязательно будет достроен и введен в эксплуатацию, так как в этом заинтересована не только Россия, но и страны Европейского союза.

Он полагает, включение санкций в отношении российского трубопровода в оборонный бюджет Америки связано с тем, что Вашингтон до сих пор не может смириться с потерей роли гегемона и что не все его желания могут быть реализованы. Цеков добавил, что введение таких американских ограничительных мер приведут к тому, что страны, в отношении которых направлены санкции, разработают новые способы и методы осуществления задуманных проектов, пишет RT.