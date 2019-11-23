Россия и Украина не смогли договориться в Гааге

Москва и Киев не смогли решить разногласия по инциденту в Керченском проливе в досудебном порядке.

В Гааге состоялось первое заседание арбитража по ситуации в Керченском проливе, когда три военных корабля Украины незаконно пересекли государственную границу России и были арестованы российской стороной. Как отметили в российском МИДе, стороны пытались договориться и решить дело в досудебном порядке, но не смогли прийти к соглашению. Поэтому дело рассмотрит арбитраж, сначала определив, есть ли у него компетенция для рассмотрения возникших между сторонами разногласий.

Также сообщается, что первое заседание арбитража носило технических характер. Во время заседания были рассмотрены процессуальные документы, пишет RT.