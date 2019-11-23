Рогозин доложил о строительстве космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

Во время встречи с главой России Владимиром Путиным руководитель государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин доложил о ситуации, сложившейся на строительстве космодрома Восточный. По словам Рогозина стройка идет по графику, а он лично каждый месяц приезжает на космодром с инспекцией.

Также, Рогозин рассказал, что корпорация проводит ежедневный контроль результатов строительства с помощью спутников группировки дистанционного зондирования Земли, после чего, полученная информация "математически обрабатывается, и маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей". Результаты обработки анализируются каждую неделю, пишет РИА Новости.