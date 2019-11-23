Силуанов рассказал о возможности отмены НДФЛ для малоимущих граждан

Прежде чем отменять уплату налогов для какой-либо категории граждан необходимо все просчитать и хорошо взвесить.

Во время своего выступления на съезде партии "Единая Россия" первый вице-премьер России и глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал предложение главы ВТБ Анддрея Костина о том, что всех малоимущих граждан страны надо освободить от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Силуанов подчеркнул, что ситуация с уплатой налогов является не простой и для того, чтобы отменить уплату налога какой-либо категории граждан сначала нужно все просчитать и хорошенько взвесить. А самое главное посмотреть, как отмена налога скажется на бюджетах регионов, пишет РИА Новости.