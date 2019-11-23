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Египет впервые показал найденных мумифицированных животных

23.11.2019 21:37
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Египет впервые показал найденных мумифицированных животных

Большая экспозиция мумифицированных животных, найденных в древнем египетском некрополе, была впервые представлена возле Каира.

Египетские археологи обнаружили большую гробницу с мумифицированными животными в прошлом году возле Ступенчатой пирамиды Саккары, к югу от Каира. Были обнаружены сотни артефактов, в том числе маски и статуи мумифицированных кошек, крокодилов, кобр и птиц. В субботу власти Египта впервые представили артефакты на выставке возле некрополя Саккара.

Также, Министерство антиквариата Египта сообщило, что проводятся тесты, чтобы проверить, являются ли два мумифицированных животных львятами. В отличие от мумифицированных кошек, которых археологи часто находят, обнаружение неповрежденных львов считается редкостью.

На пресс-конференции в перед началом работы выставки генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири назвал большую статую скарабея одним из самых значительных открытий некрополя.

«Самое прекрасное открытие из этих сотен: этот скарабей», - сказал Вазири. «Это самый большой скарабей во всем мире».

Саккара - это древний могильник, который служил некрополем для Мемфиса, столицы древнего Египта, более двух тысячелетий. Расположенный примерно в 30 км (18 милях) к югу от Каира, некрополь Саккара был активным местом захоронения в течение более 3000 лет и был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В последние годы Египет активизировал продвижение своих археологических находок в попытке возродить жизненно важную и знаменательную индустрию туризма, пишет BBC.

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