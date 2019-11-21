Ученые обнаружили останки древней змеи с задними конечностями

Аргентинские и Канадские палеонтологи, изучив окаменелые останки древнего змееподобного существа, пришли к выводу, что около 100 млн лет назад эти существа имели конечности.

У предков современных змей также было уникальное строение черепа.

Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Science Advances.

Речь идет о хорошо сохранившейся окаменелости змеи, известной как Najash rionegrina, обнаруженной в Аргентине еще 13 лет назад.

Окаменелость N. rionegrina была названа в честь библейской змеи Нахаш (лат. Nahash, змей), которая искушала Адама и Еву в Эдемском саду запретным плодом.

Ученые изучили найденные останки существа и установили, что они принадлежат древнему и прежде неизвестному виду змей. Возраст находки составляет около 100 млн лет. Исследование показало, что древние змеи разительно отличались от сегодняшних змей. У них были конечности, при помощи которых они передвигались. В частности, хорошо сохранились задние ноги.

Кроме того, эти существа выделялись уникальным строением черепа. К примеру, у них имелась так называемая яремная кость, которой у их современных потомков почти не встречается. Такие подробности удалось выяснить при помощи проведенной компьютерной томографии (КТ) окаменелого черепа.

«Данное исследование имеет решающее значение для понимания эволюции черепов современных и древних змей», – отмечают исследователи

Исследование яремной кости дало возможность палеонтологам исправить ошибку, допущенную более 150 лет назад. В течение долгого времени ученые неверно описывали эволюцию змей и змееподобных ящериц. Исследования, которые проводились прежде были основаны лишь на догадках, а последнее основано на впервые полученных эмпирических данных.

«Результаты исследования указывают на то, что у предшественников современных змей были довольно крупные тела и большие пасти. Ранее считалось, что они были небольшими и жили в норах», – пояснил в своем заявлении ведущий автор исследования Фернандо Гарберольо из Фонда Азара в Буэнос-Айресе

Исследование также показывает, что у древних змей задние конечности сохранялись в течение длительного периода времени до появления современных змей.

В течение 70 миллионов лет эволюционной истории змей, скуловая кость постепенно исчезает, позволяя эволюцию однозначно гибкого и специально адаптированного черепа, который был создан для потребления более крупной добычи.

Представители Najash rionegrina обитали на древнем суперконтиненте Гондвана. По мнению ученых, если у них и остались потомки на планете, то их число очень незначительно, пишет rg.ru.